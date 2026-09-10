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Аргументы и Факты

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Сафонов оценил победу «ПСЖ» на старте Лиги чемпионов

Сафонов оценил победу «ПСЖ» на старте Лиги чемпионов

Голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе над «Слованом» из Братиславы на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов.

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