Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье

Ночная атака Вооружённых сил России стала одной из самых насыщенных по составу применяемого вооружения за последнее время.
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