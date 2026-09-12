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Мировое обозрение

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Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье

Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье

Ночная атака Вооружённых сил России стала одной из самых насыщенных по составу применяемого вооружения за последнее время.

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