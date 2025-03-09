Секретная служба США обезвредила мужчину с оружием у Белого дома

Секретная служба США обезвредила вооруженного подозрительного мужчину близ Белого дома. / Источник: © Kyle Mazza/Global Look Press«В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами», — написал пресс-секретарь службы Энтони Гульельми в соцсети Х (бывший Twitter).
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