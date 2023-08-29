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№171 Дроге обыграл №18 Музетти на US Open. Впервые с 1998-го на каждом «Шлеме» сезона теннисисты из-за пределов топ-150 побеждали игроков топ-20

171-я ракетка мира Титуан Дроге обыграл №18 Лоренцо Музетти – 6:3, 0:6, 6:7(5), 6:3, 6:2. 22-летний француз впервые в карьере играет в основной сетке уровня основного тура.

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