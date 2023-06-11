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19FortyFive: армия России способна без труда уничтожать лучшую бронетехнику США

19FortyFive: армия России способна без труда уничтожать лучшую бронетехнику США

Российская армия беспрепятственно уничтожает передовое американское вооружение, заявил в своем выступлении аналитик из США, Джек Бакби.

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