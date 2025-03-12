В Росреестре рассказали о подлежащих регистрации постройках на дачах

Не все постройки, имеющиеся на дачном участке, необходимо обязательно регистрировать, поскольку они не имеют прочной связи с землей, их возможно перемещать без несоразмерного ущерба назначению сооружения.
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