Корабль управления Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» провёл учение по связи в заливе Петра Великого

Специалисты боевой части связи отработали действия при построении устойчивой защищённой сети связи в море с передачей сигналов управления на значительные дистанции и ретрансляцией сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов.
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