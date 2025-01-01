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Фицо: прекращение транзита российского газа через Украину будет стоить Европе до 120 млрд евро в год

Фицо: прекращение транзита российского газа через Украину будет стоить Европе до 120 млрд евро в год

По оценкам Фицо, европейские домохозяйства и предприятия могут понести дополнительные убытки в размере €40–50 млрд ежегодно из-за роста цен на газ, а также €60–70 млрд в год из-за увеличения расходов на электроэнергию.

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