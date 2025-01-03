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Российские войска в Курской области отразили контратаку и ликвидировали до 225 боевиков

Российские войска в Курской области отразили контратаку и ликвидировали до 225 боевиков

За минувшие сутки российские войска уничтожили до 225 боевиков в Курской области. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия по освобождению российской территории.

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