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Индийская афера не удалась: Россия пригрозила разорвать все сделки по нефти

Индийская афера не удалась: Россия пригрозила разорвать все сделки по нефти

10K прочитали С началом активных действий на территории соседнего государства и последующим введением Западом санкций в отношении России, российские нефтяные компании переориентировали свои поставки в сторону Индии.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Индусы ни когда небыли порядочными. Достаточно вспомнить как рни кинули банковский сектор американцев уведя у них средства. Так что надо помнить что для индусов нет понятия порядочности в бизнесе еще со времен хождения за три моря....  Пора понять что с многими надо торговать только по предоплате, а не лишь бы реализовать. А в России если бы торговали своим собственным товаром так называемые &quot;эффективные&quot; главы и топ менеджеры, а они разбазаривают народное достояние. Хотя они и так все разворовывают до простого народа в России ни чего не доходит. Помимо торговли вполне можно решить было бы вопрос вместо оплаты построить в России фарм предприятия и т.д. Надо думать головой о процветании России и ее народа, а не о том как воровать...
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12 час.
Владимир Труфакин
Пусть платят золотом!
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6 час.
КузнецовВВ
так в чем неудача индийской аферы? в том что Индия получила нефть на халяву?
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2 мин.

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