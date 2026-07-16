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Мнение: «Упор на ВПК придаст некоторое развитие экономики ЕС, но к бурному росту не приведет», – Владислав Федоров

Мнение: «Упор на ВПК придаст некоторое развитие экономики ЕС, но к бурному росту не приведет», – Владислав Федоров

Кандидат политических наук, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров прокомментировал новость о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам.

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