Роберто Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Коллеги, которые не могли выполнить 3 обводки, порицают других»

«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Я вижу коллег, которые не могли выполнить 3 обводки на поле, порицают игроков в прямом эфире», – сказал бывший нападающий сборной Италии, «Ювентуса», «Милана» и «Интера» Баджо.