В ЕС призвали не строить ветряные и солнечные электростанций

На площадь Люксембурга в Брюсселе вышли с призывом к введению моратория на строительство ветряных и наземных солнечных электростанций в Европе 30 человек из ассоциаций ЕС, 4 июня сообщает The Brussels Times.
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