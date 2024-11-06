Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

Семья Савченко из Суджи: в начале вторжения ВСУ были громкие звуки в три ночи В день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители Суджи Иван и Светлана Савченко услышали громкие звуки в районе трех часов ночи.
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