Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

Семья Савченко из Суджи: в начале вторжения ВСУ были громкие звуки в три ночи В день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители Суджи Иван и Светлана Савченко услышали громкие звуки в районе трех часов ночи.