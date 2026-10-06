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В Крыму включили уличное освещение. Крымчане недовольны. Почему?

В Крыму включили уличное освещение. Крымчане недовольны. Почему?

Хорошие новости редко посещают Крым, особенно осенью, когда погода ухудшается, холодает, а дни становятся короче, но случилось маленькое чудо по нынешним временам, которого многие уже и не ожидали - на улицах Крыма включили уличное освещение.

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