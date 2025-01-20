Фронт горит: новости СВО от 20 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1061-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 20 января 2025 года в материале «Интересной России». Свежая карта боевых действий на Украине: значимые успехи российских войск на Купянском, Угледарском и Покровском направлениях, обстановка на других участках фронта, включая Херсонский и Харьковский секторы, а также работа ПВО в приграничных областях.
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