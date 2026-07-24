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Спор за наследство Владимира Жириновского: почему внебрачного сына выселяют из подмосковного коттеджа за 200 миллионов рублей

Спор за наследство Владимира Жириновского: почему внебрачного сына выселяют из подмосковного коттеджа за 200 миллионов рублей

После смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского споры вокруг его наследства не прекращаются. Пока один из сыновей пытается сохранить за собой семейный дом, другой выставил его на продажу вместе с элитной московской квартирой.

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