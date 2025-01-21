Дни Зеленского сочтены. На Украине будет двоевластие – Соскин

Украина больше не получит от США оружия и помощи, а Владимира Зеленского вынудят покинуть страну. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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