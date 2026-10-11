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«Мало времени на раздумья». Леклер объяснил, почему не атаковал Ферстаппена

«Мало времени на раздумья». Леклер объяснил, почему не атаковал ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, почему не смог опередить Макса Ферстаппена на старте Гран При Сингапура, несмотря на проблемы гонщика Red Bull с разгоном и отдачей энергии в начале гонки.

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