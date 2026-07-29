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Мода и Шоу-бизнес

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Лариса Долина рассказала о личной жизни 14-летней внучки: «Не плачет в подушку»

Лариса Долина рассказала о личной жизни 14-летней внучки: «Не плачет в подушку»

Лариса Долина рассказала, что в жизни её 14‑летней внучки Александры уже была первая любовь. Наследница ничего не скрывает от матери и звёздной бабушки — певица призналась, что все проблемы они привыкли обсуждать сообща в формате «женсовета».

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