Лариса Долина рассказала о личной жизни 14-летней внучки: «Не плачет в подушку»

Лариса Долина рассказала, что в жизни её 14‑летней внучки Александры уже была первая любовь. Наследница ничего не скрывает от матери и звёздной бабушки — певица призналась, что все проблемы они привыкли обсуждать сообща в формате «женсовета».
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