MVP финала НБА Брансон пришёл в свитере Шестёркина в поддержку россиянина

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поддержал российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который получил серьёзное повреждение.
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