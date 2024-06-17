АО «АПРИ» презентовало пятилетнюю корпоративную стратегию

Erid: LjN8KH8Tn Документ будет интересен инвесторам в сфере недвижимости или ценных бумаг. АО «АПРИ» — ведущий региональный девелопер жилой недвижимости и лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья, входящий в ТОП-20 страны по продажам на Домклик.
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