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Петербуржец умер после поножовщины с пьяной подругой

Мужчина и его знакомая хорошо проводили время вместе, но повздорили. Женщина находилась в гостях у своего приятеля, однако их пьяные посиделки закончились ссорой, переросшей в драку, во время которой она и пырнула собутыльника ножом в грудь.

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