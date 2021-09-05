Петербуржец умер после поножовщины с пьяной подругой

Мужчина и его знакомая хорошо проводили время вместе, но повздорили. Женщина находилась в гостях у своего приятеля, однако их пьяные посиделки закончились ссорой, переросшей в драку, во время которой она и пырнула собутыльника ножом в грудь.
Мужчина и его знакомая хорошо проводили время вместе, но повздорили. Женщина находилась в гостях у своего приятеля, однако их пьяные посиделки закончились ссорой, переросшей в драку, во время которой она и пырнула собутыльника ножом в грудь.
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