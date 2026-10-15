© Александр Рюмин/ТАСС ВСУ в ночь на 15 октября атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Как раскрыли в Минобороны РФ, украинская армия выпустили по объекту четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.