Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • veronika_54 Дубровская
    Я думаю, что если бы не было важно, то цены бы не росли. Может быть Пескову и не важно с его доходами. Курс рубля авт...Песков назвал «ру...
  • Степан Капуста
    Помнится, еще при Шойгу С.К. 4 октября Мин-во ГО, ЧС и ЛПСБ начало таким образом отмечать праздник - День гражданской...Как пройдут всеро...
  • Виктор Александров
    Да, да! Всё отдадим! Пусть объявляют суверенитет, вплоть до воздушного пространства! Свободу Юрию Деточкину!  Алексан...Матвиенко предлож...

Володин спросил мнение россиян об увеличении штрафов за утечку данных

Володин спросил мнение россиян об увеличении штрафов за утечку данных

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 3 октября в своих соцсетях предложил гражданам принять участие в опросе относительно необходимости ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх