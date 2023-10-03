Володин спросил мнение россиян об увеличении штрафов за утечку данных

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 3 октября в своих соцсетях предложил гражданам принять участие в опросе относительно необходимости ужесточить ответственность за утечку персональных данных.
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