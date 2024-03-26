Убить билль: в Британии отклонили законопроект о конфискации активов РФ

Великобритания не может разработать юридическую базу для конфискации российских активов. В парламенте сейчас не рассматривается ни один законопроект по этой тематике, выяснили «Известия», а тот, который был внесен в 2023 году, отклонен, сообщили редакции в пресс-службе палаты общин.