Убить билль: в Британии отклонили законопроект о конфискации активов РФ

Великобритания не может разработать юридическую базу для конфискации российских активов. В парламенте сейчас не рассматривается ни один законопроект по этой тематике, выяснили «Известия», а тот, который был внесен в 2023 году, отклонен, сообщили редакции в пресс-службе палаты общин.
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