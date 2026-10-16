Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки, которые вступят в силу с 1 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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