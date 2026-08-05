Врач Матвеева предупредила о риске депрессии из-за длительного экранного времени

Проведение за экраном смартфона больше шести и более часов в день повышает риски депрессии. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета (НГУ) Мария Матвеева.