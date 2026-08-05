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Всё о женщинах

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Врач Матвеева предупредила о риске депрессии из-за длительного экранного времени

Врач Матвеева предупредила о риске депрессии из-за длительного экранного времени

Проведение за экраном смартфона больше шести и более часов в день повышает риски депрессии. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета (НГУ) Мария Матвеева.

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