Здравствуйте! Известный кардиохирург Лео Антонович Бокерия, несмотря на свой возраст — 83 года, продолжает удивлять невероятной энергией и оптимизмом.
Как достичь здоровья и долголетия: 8 правил от легендарного кардиохирурга Лео Бокерия
Комментарии
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Владимир Соловьев
Всё правильно. Только с самого детства надо это усвоить для себя.
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1 д.
михаил шумских
Обожаю и безмерно уважаю Доктора Бакерия за его Великий Труд и заслуги. Но эти советы мало подходят Людям физического труда, да ещё работающим посменно, коих так не хватает в промышленности, строительстве, транспорте и ЖКХ... Там за смену от 8 час.-12 ча. и до ненормированного труда, бывает, так "нагуляешься"... ит.д.
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3 час.
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