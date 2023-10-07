Как достичь здоровья и долголетия: 8 правил от легендарного кардиохирурга Лео Бокерия

Всё правильно. Только с самого детства надо это усвоить для себя.

михаил шумских

Обожаю и безмерно уважаю Доктора Бакерия за его Великий Труд и заслуги. Но эти советы мало подходят Людям физического труда, да ещё работающим посменно, коих так не хватает в промышленности, строительстве, транспорте и ЖКХ... Там за смену от 8 час.-12 ча. и до ненормированного труда, бывает, так "нагуляешься"... ит.д.