Илон Маск рассказал о финансировании США разработок вирусов, включая COVID-19

Илон Маск рассказал о финансировании США разработок вирусов, включая COVID-19Глава департамента эффективности правительства США бизнесмен и миллиардер Илон Маск утверждает, что агентство США по международному развитию (USAID) финансировало исследования в области биологического оружия.
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