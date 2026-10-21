Почему переговоры в Осло не остановят боевые действия в Украине? Что скрывается за попыткой Трампа заменить Владимира Зеленского на более послушного политика? Как европейские планы по Украине превратились в выбор между двумя неприемлемыми вариантами? И какие договорённости между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом могут определить будущее региона? Политический эксперт Александр Дудчак ответил на вопр… Читать далее: https://govorit.
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