Почему переговоры в Осло не остановят боевые действия в Украине? Что скрывается за попыткой Трампа заменить Владимира Зеленского на более послушного политика? Как европейские планы по Украине превратились в выбор между двумя неприемлемыми вариантами? И какие договорённости между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом могут определить будущее региона? Политический эксперт Александр Дудчак ответил на вопр… Читать далее: https://govorit.