Пророчества сбываются: в Израиле произошло 3 знамения, которые предвещают конец света

Последние события в мире поднимают вопросы о библейских пророчествах, конце света и приходе Мессии.Несколько удивительных явлений стали предметом обсуждения, и многие увидели в них знаки времен и исполнение старинных пророчеств.
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