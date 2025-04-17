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«Преступность организованная, а вы нет»

«Преступность организованная, а вы нет»

Исповедь «хозяина». Экс-начальник тюрьмы — о бунтах, выбивании показаний и ненужности зеков Евгений Епанчинцев/ТАСС Какой должна быть идеальная тюрьма в России, почему заключенные доносят друг на друга и как можно добиться признательных показаний с помощью бомжей? «Газете.

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