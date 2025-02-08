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Трамп уволит работавших над делом о штурме Капитолия сотрудников ФБР

Трамп уволит работавших над делом о штурме Капитолия сотрудников ФБР

REUTERS/Yuri Gripas/File Photo Президент США Дональд Трамп заявил о намерении его команды уволить сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании нападения на Капитолий в 2021 году, сообщили 7 февраля в Reuters.

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