Минобороны РФ: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Утром 13 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились разнокалиберные снаряды, пороха и беспилотные летательные аппараты.
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