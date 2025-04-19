🚌 В Симферополе изменили график работы общественного транспорта в пасхальную ночь 🔴 Троллейбусы по маршрутам №4, №5, №7, №10 и №15 будут ездить до 02:00, по два троллейбуса на каждом маршруте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚌 В Симферополе изменили график работы общественного транспорта в пасхальную ночь 🔴 Троллейбусы по маршрутам №4, №5, №7, №10 и №15 будут ездить до 02:00, по два троллейбуса на каждом маршруте.