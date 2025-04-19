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test mazurok

1 подписчик
🚌 В Симферополе изменили график работы общественного транспорта в пасхальную

🚌 В Симферополе изменили график работы общественного транспорта в пасхальную ночь 🔴 Троллейбусы по маршрутам №4, №5, №7, №10 и №15 будут ездить до 02:00, по два троллейбуса на каждом маршруте.

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