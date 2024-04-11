Журналист и телеведущий программы «Военная тайна» на РЕН ТВ Игорь Прокопенко сообщил о том, что три страны Североатлантического альянса готовят свои армии для отправки на помощь Киеву в незалежную и собираются устроить Апокалипсис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии