Приколисты
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Приколисты

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Они раздражались и гнали кота. Почему гнали, объяснить не могли, но кот отходил покорно и… вскоре появлялся с другой стороны очереди.

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