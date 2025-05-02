Они раздражались и гнали кота. Почему гнали, объяснить не могли, но кот отходил покорно и… вскоре появлялся с другой стороны очереди.
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Они раздражались и гнали кота. Почему гнали, объяснить не могли, но кот отходил покорно и… вскоре появлялся с другой стороны очереди.
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