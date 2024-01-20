Что посмотреть в Туле: три места в регионе, связанных с художниками-земляками

Мастера кисти издавна писали русские пейзажи, восхищаясь березами, садами, реками, полями. Не обошли вниманием художники и Тульскую область – здесь проживало много талантливых творцов, отобразивших на своих полотнах просторы региона.
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