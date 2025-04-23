FT: Отмена визита в Лондон Рубио и Уиткоффа снижает важность встречи по Украине

Отказ от поездки госсекретаря США Марко Рубио и специального посланника США Стива Уиткоффа в Лондон, где пройдет встреча представителей Франции, Великобритании и Украины, «резко снижает значимость встречи».
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