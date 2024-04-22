Илья Пестерников: «Значительный прогресс, способствующий росту туристической привлекательности и экономическому развитию Крыма и Севастополя»

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил правительству и Госдуме рассмотреть вопрос строительства туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих винодельческим хозяйствам.
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