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Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Подмосковье

Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Подмосковье

Как сообщает Минобороны РФ, утром 16 января подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане погрузили военную технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты.

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