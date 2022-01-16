Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Подмосковье

Как сообщает Минобороны РФ, утром 16 января подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане погрузили военную технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты.
Как сообщает Минобороны РФ, утром 16 января подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане погрузили военную технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты.
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