Китай: 160 человек погибли и еще 1444 человека, в том числе 341 иностранный гражданин из России, Индии, Австралии, Канады, Малайзии, Великобритании (Великобритании), США (США), Нидерландов, Южной Африки, Португалии, Китая, Южной Кореи, Италии, Украины и Бельгии, остаются пропавшими без вести после ливневых наводнений, вызванных ледниковым оползнем, обрушившимся на районы Расува, Нувакот и Дадинг, провинция Багмати, Непал.