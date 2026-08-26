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Контрафронт

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Китай: 160 человек погибли и еще 1444 человека, в том числе 341 иностранный гражданин из России,...

Китай: 160 человек погибли и еще 1444 человека, в том числе 341 иностранный гражданин из России, Индии, Австралии, Канады, Малайзии, Великобритании (Великобритании), США (США), Нидерландов, Южной Африки, Португалии, Китая, Южной Кореи, Италии, Украины и Бельгии, остаются пропавшими без вести после ливневых наводнений, вызванных ледниковым оползнем, обрушившимся на районы Расува, Нувакот и Дадинг, провинция Багмати, Непал.

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