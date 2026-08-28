Надцатый раунд переговоров был объявлен в Киеве террористом и экстремистом Будановым*. Очевидно, все это звоночки прилетов главы ЦРУ и кулуарных переговоров силовиков России и Америки на высшем уровне Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Наши пока держат молчание.
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