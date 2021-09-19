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В Северной Осетии 19 сентября выберут нового главу республики

В Северной Осетии в заключительный день выборов будет избран новый глава республики. Согласно закону региона о выборах руководителя субъекта, его выбирают депутаты парламента из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

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