В Северной Осетии 19 сентября выберут нового главу республики

В Северной Осетии в заключительный день выборов будет избран новый глава республики. Согласно закону региона о выборах руководителя субъекта, его выбирают депутаты парламента из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.
В Северной Осетии в заключительный день выборов будет избран новый глава республики. Согласно закону региона о выборах руководителя субъекта, его выбирают депутаты парламента из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.
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