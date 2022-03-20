Шестикратный чемпион MotoGP получил сотрясение мозга в аварии. Видео

Другие , 20 мар, 10:14 0 Шестикратный чемпион MotoGP Маркес получил сотрясение мозга на Гран-при Индонезии На разминке перед стартом Гран-при Индонезии мотоцикл Марка Маркеса подбросило в воздух, при падении он ударился головой и пролетел несколько метров по трассе Марк Маркес (Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images) Испанский гонщик Repsol Honda Марк Маркес вынужден пропустить Гран-при Индонезии чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP после аварии во время разминки, сообщается на сайте MotoGP.