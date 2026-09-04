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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сукезе вернулся в «Шанхай», контракт – на год. Форвард набрал 16 очков в 64 матчах в прошлом сезоне

« Шанхай Дрэгонс » подписал контракт с нападающим Нэйтом Сукезе. Соглашение с 30-летним американским форвардом рассчитано на один год.

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