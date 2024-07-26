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«Украина и Польша побили рекорд»: Запад эвакуирует сотни тел военных после точных ударов ВС РФ

«Украина и Польша побили рекорд»: Запад эвакуирует сотни тел военных после точных ударов ВС РФ

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