«Украина и Польша побили рекорд»: Запад эвакуирует сотни тел военных после точных ударов ВС РФ

В российских СМИ рассказали о большом количестве потерь среди натовских специалистов после точных ударов российских военных по объектам врага.
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