Сафонов о шансах «Краснодара» на титул после 0:1 от «Ахмата»: «Математические. Нужно побеждать в оставшихся матчах»

Вчера «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. У них с «Зенитом» по 50 очков, но у команды Сергея Семака на матч меньше – сегодня она сыграет с «Факелом» в гостях.