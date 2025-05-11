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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Скоро вас русских тут не будет!» Две женщины в хиджабах высказались в салоне МТС, но такого ответа они не ожидали

«Скоро вас русских тут не будет!» Две женщины в хиджабах высказались в салоне МТС, но такого ответа они не ожидали

Но то, что в Перми, в ТЦ «Земляника», приключилось, меня, старую, с толку сбило! Две женщины в хиджабах в салоне МТС, говорят, местной русской даме угрожали: «Скоро вас русских тут не будет!» А как дошло до камеры, они вмиг притихли, будто языки проглотили.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Нужно было написать на них заяву
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1 час.
валерия
Эти приезжие шакалы заслуживают только одного- немедленного выдворения из страны. Но вся беда в том, что у них за спиной не только своя диаспора, но и наши продажные чиновники и полицейские. И таких большинство. Поэтому русские и боятся выступать против них, свои же засудят потом!
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
Было уже когда под этими вороньими нарядами пояса шахида взрывались, забыли? 😡
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47 мин.
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