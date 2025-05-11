«Скоро вас русских тут не будет!» Две женщины в хиджабах высказались в салоне МТС, но такого ответа они не ожидали

валерия

Эти приезжие шакалы заслуживают только одного- немедленного выдворения из страны. Но вся беда в том, что у них за спиной не только своя диаспора, но и наши продажные чиновники и полицейские. И таких большинство. Поэтому русские и боятся выступать против них, свои же засудят потом!